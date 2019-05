Door een ernstig lek in WhatsApp is het mogelijk geweestt dat smartphones konden worden afgeluisterd. Gebruikers merkten daar dan niets van, meldt de Financial Times.

Het lek dat zowel in de versie voor iOS als Android aanwezig was, is inmiddels gedicht.

Door een kwetsbaarheid in de belfunctie van WhatsApp kon spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO-Group op de telefoon geïnstalleerd worden. De spyware kon op een smartphone geïnstalleerd worden door iemand via WhatsApp te bellen, of diegene dan de oproep beantwoordde of niet zou niet uitmaken.

WhatsApp ontdekte het probleem begin mei en heeft inmiddels een update beschikbaar gesteld die het probleem verhelpt. NSO-Group, dat is gespecialiseerd in spionagesoftware voor overheden, zegt de zaak te onderzoeken.