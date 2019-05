Dat meldt prijsvergelijker Pricewise.

Voor sommige pakketten staat daar wel een snelheidsverhoging tegenover, maar niet in alle gevallen. Bij de verdwijnende providers Telfort en XS4ALL gaan de tarieven omhoog zonder dat daar een snelheidsverhoging tegenover staat. T-Mobile past alleen een inflatiecorrectie toe.

Hans de Kok, directeur Pricewise: “De verhogingen van de tarieven voor de internet- en tv-pakketten zijn opnieuw aanzienlijk. Voor sommige pakketten staat daar een verhoogde snelheid tegenover, voor sommige pakketten niet. Het gaat om prijsstijgingen tot zo’n 6% en dat gaat om tientjes per jaar.”

Bij Ziggo stijgen de prijzen voor de internet- en tv-pakketten per 1 juli gemiddeld met € 2,50 per maand. Dat zijn prijsstijgingen tot maar liefst 5,8%. Ziggo voerde half april wel ook sneller internet in voor de pakketten Start, Max, Complete Oudere abonnementsvormen kregen geen sneller internet. Dit zijn met name de pakketten van het vroegere UPC.

KPN verhoogt per 1 juni de prijzen van de nieuwe abonnementen met € 1,- per maand. De prijzen van de oude abonnementen stijgen forser, met bedragen tussen de € 1,50 en € 3,50 per maand. Dit zijn prijsstijgingen tot 5,1%. De internetsnelheid van het duurste pakket, Internet en TV 4K, en de oude premium-pakketten gaan omhoog met 25%. Bij alle andere abonnementen blijft de snelheid gelijk. Maar niet op alle adressen is de hogere snelheid beschikbaar. Mensen die de snelheidsverhoging krijgen, hebben daar vóór 1 mei bericht over gekregen.

Telfort en XS4ALL verhogen de prijzen van hun internet- en tv-pakketten met € 2,50 per maand. Dat komt neer op een verhoging van € 30,- per jaar. De snelheid van de pakketten van beide merken gaan niet omhoog.