Microsoft gaat vanaf komende zomer een volwaardige Linux-Kernel aan Windows 10 toevoegen. Het is voor het eerst dat de Linux-kernel als onderdeel in Windows wordt opgenomen.

Deze kernel moet sneller werken dan eerdere pogingen om Linux en Windows te combineren. De kernel is vanaf juli beschikbaar voor het Insider-programma en is in eerste instantie gebaseerd op Linux 4.19.

De kernel is beschikbaar via de Windows Store, maar kan ook met behulp van een aangepast distributiepakket buiten de Windows Store om worden binnengehaald.

De kernel zelf is onderdeel van Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) en zal volledig opensource zijn. Voor WSL2 belooft Microsoft betere prestaties (tot twintig keer sneller) van het bestandssysteem en tevens een betere app-compatibiliteit. Een belangrijk voordeel is ook dat straks ook alle Linux drivers kunnen worden gebruikt.