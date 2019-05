De Britse consumentenorganisatie Which? heeft geconstateerd dat de batterijduur van iPhones een stuk lager is dan Apple zelf claimt. Ook toestellen van HTC hebben een kortere batterijduur dan beloofd, maar daarbij is het verschil veel kleiner.

Which? testte vijftig smartphones van vijf grote merken (Apple, HTC, Samsung, Nokia en Sony) en tenminste zes modellen van elk merk. Er werden negen iPhone-modellen getest en in alle gevallen was de batterijduur een flink stuk minder dan de fabrikant beloofde, gemiddeld zelfs 31%. Bij de iPhone XR was het verschil tussen de belofte en de werkelijke levensduur van een batterijlading zelfs maar liefst 51%.

Ook HTC-modellen bleken niet te kunnen voldoen aan de beloftes, maar bij deze toestellen was het verschil een stuk kleiner met een gemiddelde afwijking van vijf procent.

De andere drie merken bleken de levensduur van hun batterijen daarentegen te onderschatten, waarbij vooral Sony opvalt. Toestellen van dit merk bleken gemiddeld 21% langer te doen met een batterijlading dan de fabrikant aangaf.