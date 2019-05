Webwinkels buiten Nederland en binnen de EU, hebben vorig jaar een 1,6 miljard euro omgezet aan verkopen aan Nederlanders. Dat is 17% meer dan in 2017, zo meldt het CBS.

Het gaat hier om online aankopen door Nederlandse consumenten bij bedrijven in de Europese Unie, buiten Nederland. Aankopen door Nederlanders bij Europese webwinkels zijn relatief: ze maken nog geen 2 procent uit van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. De cijfers zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en zijn dan ook niet definitief.

De internetverkopen van Nederlandse webwinkels lagen in 2018 bijna 18 procent hoger dan in 2017. Hierin kan nog onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en winkels waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Pure webwinkels in Nederland zetten in 2018 bijna 13 procent meer om. Bij bedrijven die een fysieke en een webwinkel hebben, was het aantal internetverkopen in 2018 26 procent hoger en die stijging is een stuk sterker dan de totale omzet van de Nederlandse detailhandel. Die groeide in 2018 met ruim 3,4 procent.