Dat maakte KPN bekend in een persbericht.

KPN bekijkt momenteel voor alle delen van zijn vaste en mobiele netwerk met welke leveranciers samen te werken. In dit kader hanteert KPN een multi-vendor beleid, wat betekent dat het bedrijf met meerdere leveranciers in zee gaat.

Wat betreft de modernisering van het mobiele netwerk naar 5G, gaat KPN zowel het core-netwerk, dat vanuit veiligheidsoogpunt gevoeliger is, als het mobiele radio- en antennenetwerk vernieuwen. Voor dat laatste heeft KPN nu een overeenkomst getekend met de Chinese techgigant Huawei, wereldleider op het gebied van radio- en antennetechnologie.

KPN benadrukt dat die overeenkomst voorlopig is en kan worden aangepast of zelfs teruggedraaid mocht de overheid zijn beleid ten aanzien van Huawei wijzigen. Dat is van belanf omdat veel overheden huiverig zijn Chinese bedrijven toe te laten tot hun (technische) infrastructuur, hoewel verschillende inlichtingendiensten onderzoek hebben gedaan naar Huawei en daarbij vooralsnog geen 'achterdeurtjes' hebben ontdekt.