Het voor het eerst dat de betreffende instanties, de Federal Aviation Administration (FAA) en het ministerie van Transport, een bedrijf hiervoor toestemming geven. Alphabet had al langer toestemming om met de drone te testen in Finland en in Australië zelfs al voor echte leveringen.

Onder de naam Wing maakt Alphabet drones die recht omhoog kunnen opstijgen en pakketjes op de grond kunnen neerzetten door het met een draad te laten zakken. De drone hoeft dus niet te landen.

Wing wil snel starten in dunbevolkte gebieden omdat het vliegen met drones niet is toegestaan in dichtbevolkte gebieden of op plaatsen waar veel mensen bijeen zijn. Als eerste zijn delen van de staat Virginia aan de beurt, waarna het bedrijf verder wil uitbreiden.