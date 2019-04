Tot de ongetwijfeld grote vreugde van velen zal Paint toch blijven bestaan als onderdeel van Windows, in elk geval voorlopig.

Dat werd duidelijk door een tweet van Senior Program Manager van het Windows insider programma Brandon LeBlanc.

Het geliefde programmaatje zal in elk geval nog in de komende Windows 10 Update behouden blijven. Ook de 'opvolger' Paint 3D, waarin overigens al een groot aantal functies van Paint is opgenomen, blijft behouden.

Een jaar of twee geleden werd gemeld dat Microsoft zou stoppen met Paint, maar vervolgens kwam Microsoft met de mededeling dat er een nieuwe app voor de klassieke versie van Paint gratis in de Windows Store zou komen. Die app is er nog steeds niet en het lijkt er nu dus op dat het bedrijf gewoon door blijft gaan met het tekenprogramma.

