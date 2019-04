Als je de voorjaarsupdate van Windows wilt gaan downloaden en installeren moet je goed opletten dat er geen usb-stick of sd-kaart is aangesloten.

Microsoft meldt dat gebruikers die het besturingssysteem willen updaten een foutmelding krijgen als ze die update doen terwijl er een extern geheugenapparaat is aangesloten. In dergelijke gevallen kan de melding 'Deze computer kan niet worden geüpgraded naar Windows 10'.

De oorzaak is dat er mogelijk nieuwe namen worden toegekend aan poorten voor externe media. De update wordt daarom geblokkeerd op het oment dat er een usb-stick of sd-kaart wordt gedetecteerd. Zodra je die verwijderd hebt, kun je de update opnieuw starten.

Microsoft geeft als voorbeeld: een upgrade naar de update van mei 2019 wordt geprobeerd op een computer waarop de update van oktober 2018 is geïnstalleerd en waarop ook een usb-stick is aangesloten. Vóór de upgrade zou het apparaat in het systeem zijn gemonteerd als station G: op basis van de bestaande schijfconfiguratie. Na de upgrade krijgt het apparaat echter een andere stationsletter toegewezen, bijvoorbeeld schijf H. En dan raakt het systeem in de war, met de foutmelding als gevolg.

Microsoft belooft het probleem in de eerstvolgende update verholpen te helpen.