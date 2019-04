In opdracht van het consumentenprogramma Kassa is onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van 5 supermarktapps. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de privacy en prijstransparantie van bezorgapps een heel stuk beter kan.

Docent Communication and Multimedia Design Marcel Stalenhoef van de Hogeschool Utrecht voerde het onderzoek samen met vijf studenten uit. Er bleek met name op het gebied van privacy het nodige aan te merken op de boodschappen bezorg-apps. Zo werd naar allerlei persoonsgegevens gevraagd, zoals leeftijd en geslacht of de samenstelling van het huishouden van de gebruiker. Maar die informatie is niet noodzakelijk voor het bezorgen van boodschappen. Met name Coop scoorde slecht op dit onderdeel.

Ook als het gaat om prijstransparantie zijn de bevindingen twijfelachtig. In de ‘Winkelwagen’ van bijvoorbeeld Plus - waar de gekozen boodschappen te vindei zijn - zijn bijvoorbeeld de prijzen van individuele producten niet te zien en ook de totaalprijs wordt pas in een volgende stap zichtbaar. Bij Albert Heijn krijg je bij bepaalde actieproducten de bezorging gratis, maar die korting wordt pas zichtbaar bij het afronden van de bestelling. Onduidelijk voor de gebruiker, stelt Stalenhoef tegenover Kassa.

Plus en Albert Heijn hebben al gemeld dat zij hun apps zullen aanpassen naar aanleiding van deze kritiek. Picnic en Jumbo deden het op genoemde onderdelen beter dan de andere drie supers.