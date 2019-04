De Galaxy Fold had eigenlijk eind vandeze week in de Verenigde Staten al in de winkels zullen liggen en in Europa zou het toestel een week later te koop zijn. Dit is nu uitgesteld om enkele aanpassingen aan het scherm te doen. Wanneer het toestel uiteindelijk wel in de winkels zal liggen is nog niet bekend.

Het toestel, dat bijna 2000 euro zal kosten, bleek niet bestand tegen het verwijderen van het plastic folie dat op de toestellen zat. Enkele recensenten die dat folie eraf hadden gehaald, klaagden dat het scherm vervolgens kapot ging. Samsung zei vervolgens dat het klanten duidelijke waarschuwingen zou meegeven. Maar toen later bleek dat de schermen ook door andere oorzaken kapot gingen, stelde Samsung dat nu gebleken is dat er problemen zijn met de scharniertjes.