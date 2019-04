In Zwitserland is deze week het eerste 5G-netwerk in Europa in gebruik gesteld. Dat meldt Ericsson, de bouwer van netwerk, in een persbericht.

Met de Zwitsere provier Swisscom heeft Ericsson het supersnelle netwerk direct in 54 plaatsen in Zwitserland commercieel beschikbaar gemaakt. De twee bedrijven hebben het netwerk direct nadat Swisscom de licentie voor 5G in Zwitserland had binnengehaald, aangezet.

Alle componenten waren al gereed en hiermee is het eerste comerciele 5G-netwerk in Europa te gebruiken door alle abonnees van de Zitsere provider met een smartphone die dat ondersteunt. De eerste smartphones die compatibel zijn met het nieuwe net worden in de loop van het jaar verwacht. De twee bedrijven verwachten eind 2019 een dekking van 90 procent in het land gerealiseerd te hebben.