Op het eerste gezicht is er vooralsnog alleen een gratis versie van KPN Secure File Transfer. Daarmee kun je tot 4GB in een keer versturen. dat is bij WeTransfer beperkt tot 2GB. Bij WeTransfer kun je echter wel kiezen voor een betaalde versie (€ 120 per jaar) waarmee je in een keer maar liefst 20 GB kunt versturen en tot 100 GB aan bestanden kunt opslaan.

Ook kun je met WeTransfer Plus bestanden veel langer beschikbaar houden voor de ontvanger – zelfs onbeperkt - en de bestanden nog extra beveiligen met een wachtwoord. Maar die laatste optie biedt de gratis KPN-dienst ook evenals de keuze tussen het kopiëren of direct e-mailen van een downloadlink of het maken van een qr-code die je bijvoorbeeld via WhatsApp verstuurt.

Zowel bij KPN Secure File Transfer als bij de gratis versie van WeTransfer kunnen je bestanden tot maximaal 7 dagen nadat je ze hebt geüpload, opgehaald worden. KPN Secure File Transfer biedt daarnaast de optie het aantal downloads te beperken tot 1 of tot een zelfgekozen maximumaantal.

De vraag is natuurlijk of KPN ook met een betaalde versie zal komen en welke extra opties je dan voor welke prijs krijgt.