De Europese lidtaten hebben maandag definitief ingestemd met de nieuwe Europese auteurswet, waarin onder meer het zogenoemde uploadfilter is geregeld. Nederland stemde samen met vijf andere landen tegen. Drie landen stemden niet.

Negentien lidstaten stemden voor de nieuwe wet. En naast Nederland stemden ook Finland, Italië, Luxemburg, Polen en Zweden tegen. België, Estland en Slovenië weigerden te stemmen. Hiermee is de vereiste meerderheid (van 65%) van stemmen gehaald.

Eind maart stemde het Europese Parlement in met de nieuwe wetgeving. De lidstaten hebben nu nog twee jaar de tijd om de wet landelijk te implementeren. Het omstreden artikel waardoor alle grote internetplatformen rechtstreeks aansprakelijk voor alles wat hun gebruikers uploaden is daarmee ook een feit.

Critici van het wetsartikel vrezen dat de uploadfilters die de techbedrijven hiervoor zullen instellen, uit voorzorg te streng afgesteld zullen worden. Daarmee zou de internetvrijdheid in het geding komen, aangezien dergelijke filters bijvoorbeeld niet (voldoende) rekening zullen of kunnen houden met rechten van gebruikers om bijvoorbeeld een afbeelding te bewerken vanuit hun recht op parodiëring. Dat is ook de reden dat tegenstanders deze wet ook wel anti-meme-wet noemen.

