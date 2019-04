De Nederlandse fiets staat bekend als veilig, met name door de hoge mate van stuur-stabiliteit en de rechte zithouding. Maar nu er steeds meer e-bikes rondrijden die gemiddeld zwaarder zijn en sneller gaan, is extra aandacht voor fietsveiligheid van belang.

Het aantal ernstige verkeersongevallen neemt weliswaar ieder jaar af, bij fietsers is dat precies andersom. Het aantal ernstige fietsongevallen nam van 2000 tot 2010 met zo’n 30% toe. De oorzaak is vaak dat de fietser de controle over de fiets verliest. In veel gevallen gaat het dan om ouderen. Er overlijden per jaar 120 fietsers van 55+ en 4.280 fietsers van 55+ hebben een ernstig ongeval.

Daarom hebben de TU Delft en Gazelle samen een prototype van een elektrische fiets met stuurondersteuning ontwikkeld. Het steer-assist systeem is het eerste systeem ter wereld dat een fiets rechtop kan houden.

De fiets werkt met een slimme motor in de stuurkolom die het sturen ondersteunt op het moment dat de fietser dreigt om te vallen. Dit systeem helpt om de fiets stabiel te houden, mits de snelheid boven de 4 km/h is.

Er is nog veel onderzoek nodig voordat de steer-assist ook door de consument gebruikt kan worden. Het prototype wordt nu vooral gebruikt om te testen hoe gebruikers de stuurondersteuning ervaren, en om na te gaan welke vorm van ondersteuning het beste werkt. De eerste onderzoeken laten al wel zien dat het een deel van de mensen minder moeite kost om te de fiets rechtop te houden.

