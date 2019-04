Samsung heeft woensdag de Galaxy A80 gepresenteerd. De Galaxy A80 is het topmodel van deze A-serie smartphones en is volgens Samsung speciaal ontworpen voor digital natives.

De Galaxy A80 kent enkele slimme innovaties zoals Samsungs eerste roterende camera, een intelligente batterij en een nieuw Infinity Display.

De Galaxy A80 A80 is uitgerust met roterende camera’s, waarmee je volgens de fabrikant de wereld om je heen kunt vastleggen zoals jij hem ziet. Als je de selfiemodus in de camera-app selecteert, komen drie roterende pop-up (uitschuif) camera’s tevoorschijn uit de achterkant van de telefoon. Alle drie de camera’s hebben voor en achter exact dezelfde hoge-resolutielens van 48 mp.

Verder kent de camera de functie Live Focus van de 3D-dieptecamera die de omgeving scant en de afmetingen van objecten berekent en heeft de ultragroothoek lens dezelfde kijkhoek als het menselijk oog, waarmee je wat je ziet ook daadwerkelijk vastlegt en deelt. De Super Steady videomodus zorgt ervoor dat ook actievideo’s gemakkelijker stabiel te maken zijn.

Het toestel beschikt verder over een 6,7 inch FHD+ Super AMOLED scherm en een 3.700mAh batterij. Die batterij is voorzien van AI die leert wat je dagelijkse routines zijn en welke apps je vaak gebruikt zodat hij efficiënt om kan gaan met het stroomverbruik en laadt bovendien heel snel op met Super-Fast Charging (25W).

Naast de Galaxy A80, zijn ook de Galaxy A20e en Galaxy A40 gepresenteerd. Deze smartphones sluiten aan op de al aangekondigde Galaxy A10, Galaxy A50 en Galaxy A70.

De A80 is vanaf medio verkrijgbaar en zal € 649 gaan kosten, de A40 is al verkrijgbaar en kost medio verkrijgbaar en zal € 649 gaan kosten, de A40 is al verkrijgbaar en kost € 249. De A20e ten slotte is het absolute budgetmodel en is vanaf eind april verkrijgbaar voor € 179.