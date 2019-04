De Europese Commissie en consumentenautoriteiten zoals de ACM hebben de bijgewerkte voorwaarden en diensten van Facebook verwelkomd. De nieuwe voorwaarden geven aan welke diensten die gebaseerd zijn op gebruikersprofielen Facebook verkoopt aan derden, hoe consumenten hun accounts kunnen afsluiten en met welke redenen accounts kunnen worden uitgeschakeld.

In de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal en als vervolg op het onderzoek naar sociale-mediaplatforms in 2018, verzochten de Europese Commissie en de nationale markt- en consumentenautoriteiten Facebook om consumenten duidelijk te laten weten hoe het sociale netwerk wordt gefinancierd en welke inkomsten daaruit worden verkregen door het gebruik van consumentengegevens. Facebook moet ook de rest van de servicevoorwaarden in overeenstemming brengen met de EU-consumentenwetgeving.

Facebook zal dan ook in zijn voorwaarden uitleggen dat het gebruikers geen geld in rekening brengt voor zijn diensten in ruil voor toestemming om hun gegevens te delen en te worden blootgesteld aan gerichte advertenties.

Verder dient Facebook onder meer ook zijn beleid inzake aansprakelijkheidsbeperking aan te passen en de regels over het tijdelijk bewaren van content die door de consument is verwijderd. Dergelijke inhoud mag alleen worden bewaard in specifieke gevallen - bijvoorbeeld om te voldoen aan een handhavingsverzoek van een autoriteit - en gedurende maximaal 90 dagen in geval van technische redenen.

Facebook zal de uitvoering van alle toezeggingen uiterlijk eind juni 2019 voltooien. Als Facebook zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen de nationale consumentenautoriteiten besluiten om maatregelen te nemen.