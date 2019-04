Woonwinkel Ikea en speakermaker Sonos hebben de eerste twee producten in een nieuwe lijn gepresenteerd. De Symfonisk-collectie combineert de woonproducten van IKEA met de geluidsexpertise van Sonos.

Het resultaat zijn twee speakers die ook dienst doen als tafellamp en boekenplank met wifi. De tafellamp combineert licht en geluid en de boekenplank brengt geluid en opbergen samen. De samenwerking met Sonos past bij het streven van IKEA meer slimme producten voor het dagelijks leven in huis te brengen.

IKEA en Sonos onderzochten hoe licht en geluid optimaal gecombineerd kunnen worden. “Vanaf het begin was duidelijk dat we wilden afwijken van de traditionele standaard voor high-tech design”, vertelt Iina Vuorivirta, een van de ontwerpers van de tafellamp. “Tegelijkertijd mocht het design op geen enkele manier afbreuk doen aan de geluidskwaliteit waar Sonos om bekendstaat. De tafellamp is deels geïnspireerd op een open haard: een object dat voor zowel warmte als geluid zorgt.”

Vicepresident Design van Sonos Tad Toulis, stelt dat geluid een belangrijk onderdeel van ieders identiteit: “Van luisteren naar een jaren tachtig-hit waar je moeder dol op was tot de schaterlach van een baby; geluid roept bij iedereen emoties op.”

De producten zijn compatibel met de producten van Sonos en de Sonos-app. De tafellamp en boekenplank zijn verkrijgbaar in wit en zwart. De tafellamp en boekenplank zijn vanaf augustus verkrijgbaar bij IKEA. In Nederland wordt de tafellamp-speaker verkocht voor 179.- euro en de boekenplank-speaker voor 99.95 euro.