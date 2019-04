Het filmen na ongelukken, in plaats van het verlenen van hulp, komt regelmatig voor. Het Rode Kruis wil het thema ‘filmen na ongelukken’ nu dan ook bespreekbaar maken in de klas. Daarom heeft de organisatie de module ‘niet filmen maar helpen’ toegevoegd aan het een al bestaand lessenpakket voor middelbare scholen en het MBO. Het Rode Kruis hoopt dat jongeren daardoor eerder 112 zullen bellen dan hun telefoon gebruiken om te filmen.

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: “Uit eerder onderzoek van ons bleek dat bijna 90 procent van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk. Tegelijkertijd is er wel een drempel om hier wat van te zeggen. Als we dit bespreekbaar maken, zorgen we ervoor dat mensen er extra over nadenken voordat zij hun telefoon erbij pakken. Als je getuige bent van een ongeluk, kan je beter hulp gaan verlenen of 112 bellen dan alles vastleggen.”

De module is onderdeel van de online les Hero of Humanity, waarin leerlingen fragmenten van verschillende situaties op straat te zien krijgen en de keuze moeten maken tussen helpen of niet. Vervolgens kunnen de leerlingen in een klassegesprek hun keuzes en afwegingen bespreken.