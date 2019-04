Microsoft zegt gebruikers van Windows 10 meer controle te willen geven over de grote updates van het betsuringssysteem.

In een blogpost stelt Mike Fortin, Corporate Vice President, dat het bedrijf het zich aantrekt dat veel gebruikers het Windows-updateproces op bepaalde momenten als storend ervaren en dat zij, hoewel regelmatige updates van cruciaal belang zijn, Windows-gebruikers daarom meer invloed zullen geven op het moment dat updates plaatsvinden.

Waar de grote updates voorheen automatisch geïnstalleerd werden, zal dat met de komende May 2019 Update veranderen. “We zullen u laten weten dat een update beschikbaar en aanbevolen is op basis van onze gegevens, maar het is grotendeels aan de gebruiker om te initiëren wanneer de update plaatsvindt.” Gebruikers kunnen de update maximaal 35 dagen uitstellen.

Na het debacle met de meest recente grote update, de October 2018 Update, waarbij sommige gebruikers hun bestanden kwijtraakten, heeft Microsoft ook stappen ondernomen om de kwaliteit van de komende update te waarborgen. Zo zal de mei-update langer in de Release Preview-fase blijven en belooft het bedrijf in die fase nauw samen te werken met partners om meer vroege feedback te krijgen.

De May 2019 Update wordt eind mei beschikbaar voor de eerste gebruikersgroepen buiten het Windows Insider programma.