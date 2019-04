Om breedbandinternet overal ter wereld te kunnen aanbieden, wil Amazon satellieten de ruimte in brengen. Met name op plekken waar beperkte internettoegang is, zou dit een oplossing kunnen brengen.

Dat meldt de NOS.

Bij de Internationale Telecommunicatie-unie ITU, die de lancering moet goedkeuren, zouden al documenten ingediend zijn ter voorbereiding hierop. Geruchten dat Amazon met een dergelijk megaproject bezig is, doen al langer de ronde.

Naar schatting van de Verenigde Naties heeft ongeveer de helft van de mensen geen toegang tot internet. Amazon, maar ook concurrenten als Facebook en SpaceX, willen dus ook deze mensen voorzien van internet, en daarmee dan ook meer potentiele kanten.

De kosten voor een dergelijk project lopen in de miljarden en het zal ook nog jaren duren voor het zover is, maar volgens de NOS rekent het hoofdkantoor in Seattle erop dat het een veelvoud gaat opleveren. Wanneer Amazon met de dienst wil beginnen is nog onduidelijk en ook over de kosten voor gebruikers is nog niets bekend.