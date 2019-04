KPN biedt zijn klanten vanaf nu een smart-tv app waarmee klanten draadloos televisie kunnen kijken, via de app op hun (slimme) tv.

Op dit moment is de app alleen nog maar geschikt voor de slimme toestellen van Samsung met een bouwjaar vanaf 2017, maar KNP gaat de app ook geschikt maken voor andere smarttv's. Dat zal als het goed is later dit jaar gebeurd zijn.

Met de app kunnen KPN-klanten tv kijken zonder dat ze daarvoor nog een wirwar van draden of een kastje nodig hebben, een internetverbinding volstaat. Je moet uiteraard wel internet en tv van KPN afnemen.

Met de app kunnen alle gebruikelijke functies zoals uitgesteld kijken, pauzeren en opnemen gebruikt worden.