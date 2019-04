Google heeft in zijn jaarlijkse Android Security Report bekendgemaakt dat er in 2018 minder gebruikers getroffen zijn door malware.

Op slechts 0,08 procent van de apparaten waarop alleen apps uit de playstore werden geinstalleerd zijn mogelijk schadelijke apps aangetroffen. Apparaten waarop ook apps van buiten de playstore geinstalleerd worden, werden tien keer zo vaak slachtoffer van potentieel schadelijke apps. Toch is ook dat een vermindering van zo'n 15 procent.

Volgens Google is dat goeddeels te danken aan Google Play Protect, dat in 2018 meer dan 50 miljard apps op meer dan 2 miljard apparaten scande. Play Protect zou in 2018 zo'n 1,6 miljard installaties van apps hebben geweerd die niet in de playstore stonden, maar via een omweg werden gedownload. Deze apps bevatten mogelijk risicovolle software.

>> Lees het volledige rapport (in het Engels)