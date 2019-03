De schade bij banken door phishing is in 2018 fors toegenomen. Toch is de totale schade door fraude in het afgelopen jaar licht gedaald. Bedroeg de schadelast door phishing in 2017 nog 1,05 miljoen euro, in 2018 was dat 3,81 miljoen euro.

De totale daling van twee procent is vooral het gevolg van minder fraude met betaalpassen, automatische incasso’s en overschrijvingsformulieren. Voor mobiel bankieren is er in 2018 wederom helemaal geen fraude geconstateerd. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland.

Ondanks een toename van het aantal pinbetalingen met 12,6 procent, is de schade door fraude met betaalpassen vorig jaar met 33 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, naar 4,91 miljoen euro. In 2018 zijn er ook nog geen meldingen geweest van contactloos zakkenrollen, vooral omdat het niet loont en mogelijke daders makkelijk kunnen worden opgespoord. Ook fraude met automatische incasso’s en overschrijvingsformulieren is flink gedaald, van 1,28 miljoen euro in 2017 tot 337.000 euro in 2018.

De stijging van de schade door phishing bij internetbankieren lijkt te wijten aan een aantal factoren:

* Fraudeurs gebruiken betere hulpmiddelen waarmee ze phishingaanvallen makkelijker, vaker en grootschaliger kunnen uitvoeren.

* De kwaliteit van valse e-mails en valse websites wordt steeds beter, met minder taalfouten en betere vormgeving en opmaak.

* Fraudeurs weten hun doelwitten steeds overtuigender persoonlijk aan te spreken, met een juiste aanhef en naam, ook via SMS, WhatsApp en Facebook.

Fraudeurs proberen tegenwoordig ook om beveiligingscodes te bemachtigen, waarmee ze dan namens hun slachtoffer een bankapp op hun eigen smartphone kunnen installeren en zo toegang hebben tot de bankrekening van hun slachtoffer.

De sterke toename van phishing lijkt ook buiten Nederland om zich heen te grijpen. De Belgische banken meldden begin deze maand dat de schade door phishing bij hun klanten is opgelopen van 2,5 miljoen euro in 2017 tot 8 miljoen euro in 2018.

Tips

Let op het echte afzenderadres in berichten die van banken lijken te komen.

Klik nooit zomaar op hyperlinks in berichten en controleer het adres van websites die om beveiligingscodes vragen extra goed.

Banken vragen nooit via hyperlinks in e-mails, SMS of andere (tekst)berichten naar beveiligingscodes voor internetbankieren of mobiel bankieren. Tik ook nooit je pincode in op een webpagina.

Krijg je een vals bericht, stuur het dan door naar de bank die hem zogenaamd heeft verzonden.

