De nieuwe Europese auteurswet is goedgekeurd door de Europese Commissie. Met 348 stemmen voor en 274 tegen, is de toch wel omstreden wet nu bijna werkelijkheid, de Raad van de Europese Unie moet formeel nog instemmen en dienen de lidtstaten de wet binnen twee jaar ook echt invoeren.

Een motie om over individuele amendementen te stemmen, werd verworpen. Een aparte stemming over het omstreden Artikel 13 (het zogenoemde uploadfilter, dat in de laatste versie overigens Artikel 17 is geworden) kon daardoor niet doorgaan. Volgens dit artikel worden alle grote internetplatformen rechtstreeks aansprakelijk voor alles wat hun gebruikers uploaden.

Om geen inbreuk te plegen op het auteursrecht, moeten dergelijke platforms preventief optreden. Critici vrezen dat bedrijven de uploadfilters die de techbedrijven hiervoor zullen instellen, uit voorzorg te streng zullen afstellen. Daarmee zou de internetvrijdheid in het geding komen, of zoals Bits of Freedom het verwoordt: 'De wetgever heeft daarmee het maatschappelijk belang van een open internet ondergeschikt gemaakt aan de belangen van grote bedrijven en tussenpartijen.'

NOS maakte een uitlegvideo: