Apple TV+ is de nieuwe Apple TV-app en biedt toegang tot exclusieve, speciaal voor Apple ontwikkelde series, films en documentaires. De app is vanaf dit najaar beschikbaar. Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en nog veel meer bekende Hollywoodnamen werden door Apple gestrikt.

Met ingang van mei kunnen klanten zich abonneren op de zenders van hun voorkeur, en die vervolgens in de Apple TV-app bekijken, zonder dat ze andere apps, accounts of wachtwoorden nodig hebben. In de app zijn veelbekeken diensten te zien zoals HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade en Noggin, en ook nieuwe diensten zoals MTV Hits. Allemaal on demand en zowel online als offline beschikbaar. Het aanbod wordt wereldwijd bovendien nog verder uitgebreid.

Games

Apple Arcade is een betaalde gamingservice met meer dan 100 nieuwe games, waaronder originele titels van bekende ontwikkelaars. Het bevat nieuwe, originele titels van bekende onafhankelijke ontwikkelaars en grote studio’s. In Apple Arcade kunnen abonnees alle games zo lang spelen als ze willen en Apple belooft dat je dit zonder reclame, zonder extra aankopen en zonder zorgen om je privacy kunt doen.

“De App Store is het grootste en meest succesvolle gameplatform ter wereld. We leggen de lat nu nog hoger met Apple Arcade, de eerste betaalde gamingservice voor mobiele devices, desktops en tv’s”, zegt Phil Schiller, senior vice president of Worldwide Marketing bij Apple. Ook Apple Arcade zal diot najaar beschikbaar zijn.