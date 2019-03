Kantar - voorheen bekend onder de naam TNS NIPO - voerde het onderzoek uit onder 37.000 Nederlandse huishoudens. Het onderzoek laat zien dat sinds de introductie van Google Home op de Nederlandse markt in oktober jongstleden, al vijf procent van de Nederlandse huishoudens een slimme luidspreker gebruikt.

Inmiddels zegt 17 procent van de huishoudens bekend te zijn met smart speakers zoals Google Home en Amazon Alexa, en vier procent zegt van plan te zijn er in de nabije toekomst een te gaan gebruiken. Dit zou betekenen dat de verwachte groei van slimme luidsprekers in Nederlandse huishoudens in het komende half jaar rond de tachtig procent ligt.

Een groter aandeel geeft aan bekend te zijn met spraakgestuurde commando's, zoals bijvoorbeeld via Apples Siri en Googles Assitant. Volgens Kantar is intussen ongeveer de helft van de Nederlanders bekend met de techmologie en maakt ongeveer een derde er ook gebruik van. Ook hier is groei te zien, in elk geval in vergelijking met een eerder, kleinschaliger onderzoek dat Ipsos in nopvember 2018 uitvoerde.