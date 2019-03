De dominante positie van Googles AdSense, de advertentietak van Google, op de advertentiemarkt zou andere adverteerders in hun activiteiten belemmeren.

Vestager stelt: "Vandaag heeft de Commissie Google een boete van 1,49 miljard euro opgelegd wegens illegaal misbruik van zijn dominante positie op de markt voor de tussenhandel in online zoekadvertenties. Google heeft zijn dominantie in online zoekadvertenties versterkt en zichzelf beschermd tegen concurrentiedruk door concurrentiebeperkende contractuele beperkingen op te leggen aan websites van derden. Dit is illegaal volgens de EU-antitrustregels. Het wangedrag duurde meer dan 10 jaar en ontnam andere bedrijven de mogelijkheid om te concurreren op de verdiensten en te innoveren - en consumenten de voordelen van concurrentie."

Veel websites hebben een zoekfunctie ingebouwd met Google-techniek en als gebruikers die zoekfunctie gebruyiken, zittebn tussen de resulatten ook advertenties gebaseerd op de zoekopdracht. Via AdSense for Search levert Google deze zoekadvertenties aan eigenaren van websites. Google is dus een soort een reclamemakelaar tussen adverteerders en website-eigenaren die willen profiteren van de ruimte rond hun pagina's. AdSense werkt dus eigenlijk als een online bemiddelingsplatform voor zoekadvertenties.

Google heeft veruit het grootste een marktaandeel in deze online zoekadvertenties. Bovendien is het voor concurrenten als Microsoft en Yahoo niet mogelijk om advertentieruimte te kopen op Googles eigen zoekresultatenpagina's.

In juli 2018 kreeg Google nog een boete van ruim 4,3 miljard dollar omdat het zijn marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android misbruikte.