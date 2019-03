Vorig jaar nog kreeg Google een miljardenboete van de Europse Commissie vanwege oneerlijke concurrentie met Android.

Europese Android-gebruikers krijgen in de (nabije) toekomst de vraag of zij andere zoekmachines en/of browsers willen installeren, in plaats van Google Chrome en Google Search die standaard zijn geïnstalleerd op Android-toestellen.

Europa vond dat de dominantie van Google hiermee onevenredig groot is, ook omdat Google fabrikanten en providers betaald zou hebben om uitslauitend Googles zoekmachine te installeren. Zo'n tachtig procent van de mobiele apparaten draait op Android.