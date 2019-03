Beide nieuwe iPad-modellen zijn voorzien van verbeterde schermen, de A12 Bionic chip en beide - en dat is nieuw voor de iPad mini - ondersteunen de Apple Pencil.

De superdunne 10,5 inch grote iPad Air zou volgens Apple door die A12 Bionic chip in combinatie met Apples ‘Neural Engine’ maar liefst tot 70 % betere prestaties leveren en tweemaal zoveel grafische kracht hebben als eerde modellen. Het scherm is bijna 20% gegroeid en telt nu ruim een half miljoen pixels meer. Dat zou prachtig beeld moeten garanderen.

Ook de nieuwe iPad mini voor iedereeen die een handzaam format tablet wil, is volgestopt met de nieuwste technologie. Dankzij de A12 Bionic chip zijn de prestaties met een factor drie verbeterd en is de grafische snelheid maar liefst vernegenvoudigd. Het vernieuwde Retina-scherm is 25% procent helderder en heeft de hoogste pixelsdichtheid van alle iPads. Zo wordt je voorzien van levensechte beeldkwaliteit.

De iPad Air 2019 kent een vanafprijs van € 569 voor het model met 64GB en alleen wifi en vanaf € 709 als je ook 4G wenst. Voor de nieuwe iPad mini betaal je vanaf € 459.

iMac

Een dag na de lancering van de nieuwe iPads, presenteert Apple ook vernieuwde iMacs. En ook daar gaat het met name om de grafische prestaties en snelheid.

De 21,5 inch iMac is nu uitgerust met achtste generatie quad-core en 6-core processors, wat hem volgens Apple tot 60% sneller maakt. De grote 27 inch iMac heeft nu zelfs 9e generatie 6- en 8-core processors, waarmee de prestaties tot meer dan twee keer zo snel zijn gegroeid.

Beide doen vooral ook hun voordeel met Radeon Pro Vega grafische chip. Naar eigen zeggen geeft di teen dusdanig scherp beeld, dat het lijkt alsof je naar een hoogwaardig tijdschrift kijkt. Voor veel gebruyikers zal ook de mogelijkheid om video’s in 4K te editen goed nieuws zijn.

De iMacs zijn uiterarad voorzien van macOS Mojave. De 21,5 inch grote imac met Retina 4K display is te koop vanaf € 1.499 en de 27inch-versie met Retina 5K display kost je vanaf € 2099. De non-Retina display iMac blijft eveneens verkrijgbaar en kost vanaf € 1297,91.