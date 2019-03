Dat meldt Omroep West.

Het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) is bedoeld voor het nabootsen van de situatie in drukke havens, zoals die van Rotterdam. "Niet het individuele schip staat centraal, maar de groep van schepen", zo citeert de omroep hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics Rudy Negenborn.

Niet alleen naar de techniek wordt gekeken, ook wetgeving en infrastructuur zijn belangrijke aandachtspunten. Het is bijvoorbeeld op dit moment in de meeste landen wettelijk verplicht altijd bemanning aan boord te hebben.

En hoewel de eerst autonome schepen nog wel even op zich zullen laten wachten, wordt al druk gekeken naar de voordelen. Zo is de hoop dat een deel van het wegtransport naar het water kan worden overgeheveld wat de filedruk heklpt tegengaan. Ook de mogelijkheid de schepen op elektriciteit, waterstof of LNG te laten varen wordt bestudeerd. Dat zou voor het milieu weer gunstig zijn.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt het RAS met subsidie en helpt bij het verlenen van ontheffingen om te kunnen experimenteren op de provinciale vaarwegen.

Bekijk ook een video waarin professor Negenborn meer vertelt over dit project: