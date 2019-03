De markt voor refurbished iPhones is de laatste jaren flink gegroeid, maar er waren ook de nodige klachten over de gebruikte modellen. Nu is er een keurmerk.

Het keurmerk wordt afgegeven door Techniek Nederland en de eerste certificaten van dit jieuwe keurmerkk zijn inmiddels uitgereikt door voorzitter Doekle Terpstra aan Forza Refurbished, Leapp en Renewd.

Een refurbished toestel is een stuk voordeliger dan een nieuw toestel, maar veel mensen waren nogal terughoudend uit angst voor defecten. Met het nieuwe keurmerk hopen de leveranciers van deze modellen hun potentiele klanten enige zekerheid te geven op dat vlak.

Bedrijven met het keurmerk testen de iPhones op vijftig punten en deze testprocessen zijn gecontroleerd door TUV Nederland. Door deze kwaliteitscontrole is het mogelijk om twee jaar garantie te geven op deze toestellen.

Ook zijn er drie categorie├źn opgesteld om de uiterlijke staat van de toestellen in te delen: zo goed als nieuw (niet of nauwelijks gebruikssporen, licht gebruikt (een klein krasje of plekje) en zichtbaar gebruikt (klein deukje of wat diepere kras).

Ook stelt het keurmerk eisen aan de aanbieders. Zo moeten zij het verkopen van refurbished producten als belangrijkste bestaansrecht hebben en moeten ze financieel gezond zijn. Dat heeft uiteraard ook te maken met de twee jaar garantie die een bedrijf moet kunnen waarmaken.