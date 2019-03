Als Apple en Google niet tegemoet komen aan de eisen van de toezichthouders kunnen de toezichthouders individueel sancties opleggen.

Uit onderzoek is gebleken dat als zij voooraf de juiste informatie krijgen, consumenten apps onder meer vergelijken op basis van de manier waarop die apps hun gegevens gebruiken. Transparantie is dan ook een voorwaarde voor consumenten om bewust te kiezen voor een app op basis van de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld of gedeeld.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM, zegt hierover: “Consumenten hebben het recht te weten wat de app doet met hun gegevens. De appstores van Apple en Google bieden die mogelijkheid nu niet. Dit moet zo snel mogelijk veranderen. Daarom hebben we als ACM het voortouw genomen bij deze gezamenlijke actie.”

Onderzoek

Vorig jaar hebben de toezichthouders binnen het internationale netwerk van ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) onderzoek gedaan naar de manier waarop consumenten in de appstores worden geïnformeerd over de gegevens die appaanbieders over hen verzamelen en wat zij met deze gegevens doen. Deze informatievoorziening blijkt nu onvoldoende.

De 27 toezichthouders eisen nu van Apple en Google dat zij hun appstores zodanig aanpassen dat appaanbieders wel de verplichte informatie over het gegevensgebruik kunnen aanbieden. Het is voor het eerst dat dat zoveel consumententoezichthouders wereldwijd hun krachten bundelen in een toezichtactie.