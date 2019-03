Het is alweer bijna zover: het 72e HCC!beleggen symposium! Op zaterdag 23 maart kun je in De Bilt je belggingsskills aanscherpen.

Het thema van deze editie is 'What goes down, goes up' en dat sluit naadloos aan op de marktontwikkelingen. Er zijn weer diverse interessante experts als keynote speakers van de partij zoals onder meer Peter Siks (beleggingstrainer) en Nico Inberg (Hoofd Beleggersdesk IEX.nl).

Ook de psychologie speelt een rol bij beleggen en daarom zal Alien Oelen-Jurjens een presenattie geven over stress en het brein en hoe die elkaar kunnen beinvloeden.

Naast andere sprekers dan hierboven genoemd, zullen ook weer diverse standhouders aanwezig zijn waar je terecht kunt voor demonstraties en mooie aanbiedingen.

