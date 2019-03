De AP meldt dat ze tientallen klachten kregen van mensen die na het weigeren van tracking cookies geen toegang kregen tot webpagina’s. De AP zal daarom de controle op de juiste naleving van het plaatsen van tracking cookies of andere, vergelijkbare manieren van het volgen en vastleggen van gedrag door middel van software of andere digitale methodes intensiveren. De AP heeft inmiddels een aantal specifieke partijen hierover een brief gestuurd.

“Het digitaal volgen en vastleggen van surfgedrag op internet via volgsoftware of andere digitale methodes is een van de grootste verwerkingen van persoonsgegevens, omdat vrijwel iedereen op internet actief is. Ter bescherming van de privacy is het daarom van belang dat partijen aan websitebezoekers op een goede manier toestemming vragen”, aldus de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen.

Websitebezoekers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens goed worden beschermd, volgens de regels uit de privacywet. “Als op een website wordt gevraagd om toestemming voor tracking cookies en bij weigering daarvan toegang tot de website of service niet mogelijk is, staan mensen onder druk hun persoonsgegevens af en dat is onrechtmatig."

Bij zogeheten ‘cookiewalls’ op websites (geen toestemming betekent geen toegang) is de toestemming niet vrij gegeven, omdat websitebezoekers zonder het geven van toestemming geen toegang tot de website krijgen. Op grond van de AVG is toestemming niet ‘vrij’ als iemand geen echte of vrije keuze heeft. Of als diegene het geven van toestemming niet kan weigeren zonder nadelige gevolgen.

Veel websites vragen daarom vooraf toestemming voor het plaatsen van ‘volgsoftware’ zoals tracking cookies, tracking pixels of fingerprinting. Tegen software voor het goed functioneren van de website en het algemeen analyseren van het bezoek op die site is geen bezwaar. Het grondiger volgen en analyseren van het gedrag van websitebezoekers en het delen van deze informatie met andere partijen mag alleen met toestemming. Die toestemming moet volledig vrij gegeven kunnen worden.