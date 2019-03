De Netflix-concurrent zou ons land willen gebruiken om eventuele technische problemen op te sporen en verhelpen, zo schrijft de site op basis van informatie van ingewijden. Dat Nedeland als testlocatie wordt genoemd, komt omdat er al sinds november een aanmeldpagina live staat voor Nederlandse (en Vlaamse) belangstellenden.

De dienst moet volgens de plannning eind dit jaar in de VS gelanceerd worden. Een eerste preview voor Wall Street-analisten staat op de rol voor 11 april. Intussen is één van de nog onbeantwoorde vraagstukken of Disney+ via kabelaars of via bedrijven als Apple gedistribueerd zal worden.