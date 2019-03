Voor je mobiele data betaal je in Nederland relatief veel geld als je het vergelijkt met andere Europese landen. In Belgie ben je zelfs nog duurder uit dan in Nederland. Wereldwijd gezien vallen de prijzen in ons land in de middenmoot.

Onderzoeksburau Cable heeft uitgezocht hoeveel mensen in verschillende landen betalen voor 1 GB mobiele data. In Europa voert Griekenland de lijst aan met gemiddeld bijna 29 euro voor 1 GB, Finland is het goedkoopste land in Euopa met een prijs van ongeveer een euro per GB.

Nederlanders betalen gemiddeld zo'n 7 euro voor 1 GB mobiele data en Belgen zijn daar bijna 11 euro aan kwijt. Alleen in Zwitserland, Noorwegen, Portugal en Griekenland kost mobiel internet gemiddeld meer.

Wereldwijd gezien valt Nederland in de middenmoot. India is het goedkoopst: 1 GB mobiele data kost daar gemiddeld bijna 23 eurocent. Zimbabwe is het duurst met ruim 66 euro voor 1 GB gemiddeld 66 euro.