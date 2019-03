De omroep onderzocht zo’n 10.000 url’s, waarvan er meer dan 3.000 cookies plaatsen en er 1.341 ook tracking cookies plaatsen. Onder tracking cookies schaart NOS “cookies die worden geplaatst vanaf domeinnamen waarvan bekend is dat de domeinen worden gebruikt voor het volgen van het surfgedrag van sitebezoekers. Daaronder vallen ook cookies die pas na het eerste bezoek worden gebruikt voor tracking.”

De NOS plaatste ook een artikel met een overzicht van de gewraakte sites.

Onder de websites die ongevraagd tracking cookies plaatsten, zijn twee politieke partijen, namelijk PvdA en Forum voor Democratie, zorgverzekeraar CZ, kinderkanaal Zapp van de NPO en bijvoorbeeld Center Parcs.

Sommige websites, zoals Nu.nl en Startpagina, bevinden zich in een grijs gebied. Zij plaatsen tracking cookies als je de cookiemelding negeert. Juristen plaatsen daar kanttekeningen en een rechter zal zich moeten uitspreken over de vraag of dit door de beugel kan.