Webwinkeliers misleiden hun klanten door veel hogere adviesprijzen te noemen dan werkelijk is vastgesteld door fabrikanten. Zo spiegelen ze consumenten een niet bestaand voordeel voor.

Dat meldt de Consumentenbond op basis van een steekproef onder de grootste webwinkels die elektronica, fietsen en babyartikelen verkopen, aangevuld met webwinkels die vaak in prijsvergelijkers worden genoemd. Onder meer Kamera Express, Keukenloods en voormalig postorderbedrijf Otto vermeldden hogere adviesprijzen dan de officiële adviesprijzen.

De Cpnsumentenbond vond bijvoorbeeld dat Kamera Express een adviesprijs van €409 vermeldde voor een Canon fototoestel, terwijl de echte adviesprijs €345 was. Hierdoor leek de verkoopprijs van €289 veel voordeliger. Keukenloods deed iets vergelijkbaars. De winkel gebruikte een adviesprijs van €1599 voor een Smeg-vaatwasser, terwijl de werkelijke adviesprijs €1069 bedroeg. Bij een verkoopprijs van €779 was het voordeel iets meer dan 27% in plaats van bijna 50%.

De meeste winkels verklaarden dat het gaat om een vergissing. Volgens hen hebben ze de prijzen van een oude of verkeerde lijst overgenomen. Ook zeggen ze periodiek nieuwe adviesprijzen van de fabrikanten te ontvangen, maar komen ze er niet aan toe om de prijzen op hun website aan te passen.