Google heeft 'abonneren via Google' nu ook beschikbaar gesteld in Nederland. Dat blijkt uit een tweet van de communicatiemanager van Google Nederland.

NRC Handelsblad is het eerste medium waarop je je kunt abonneren met behulp van de dienst, zo is te zien in het beeld bij de bewuste tweet.

Wanneer je meer dan vier artikelen (gratis) hebt gelezen op de website van NRC, krijg je een scherm te zien met de vraag om je een abonnement af wilt sluiten. Op dat moment kun je kiezen om je abonnnement via de reguliere 'ouderwetse' manier af te sluiten, of om dit met een paar klikken te regelen via je Google-account.

Daartoe log je in op je Google-account en betaal je met je creditcard of je PayPal-account dat gekoppeld is aan het account bij Google. En hoewel je in de Google Playstore ook met iDeal kunt betalen, lijkt dat voor deze dienst (nog) niet mogelijk.

'Abonneren met Google' is specifiek gericht op nieuwsmedia en wordt al langer gebruikt door Amerikaanse media, zoals The Washington Post en The New York Times.