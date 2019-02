De Huawei Mate X heeft twee schermen die samengevouwen ééb scherm van 8 inch vormen enwaarmee de smartphone al tablet gebruikt kna worden. De losse schermen zijn respectievelijk 6,6 inch (voorkant) en 6, 3 inch (achterkant). De schermen bevinden zich dus allebei aan de buitenkant als het toestel is dichtgeklapt. Dat is gelijk ook een belangrijk verschil met de Samsung Fold die precies andersom inklapt.

Dichtgeklapt is het een toestel van 11 millimeter dik, uitgeklapt tot tablet is de dikte met 5,4 mm ongeveer de helft. De Mate X is klaar voor gebruik met 5G en is bovendien voorzien van dual sim. Het toestel is later dit jaar te koop voor een stevige prijs: zo'n € 2.300.