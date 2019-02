Er komen drie nieuwe en volgens Samsung unieke modellen van de Galaxy S10: S10, S10+ en S10e die voor vanafprijzen van respectievelijk € 899,-, € 999,- en € 749,- over de toonbank gaan. De modellen hebben een gat in het scherm en dus geen notch voor de frontcamera en alledrie ondersteunen ze de nieuwste wifi-standaard. Ook is er één versie die 5G ondersteunt, maar of die ook in Europa verkocht gaat worden is nog onduidelijk.

Galaxy Fold

De meeste interesse gaat uiteraard uit naar de Galaxy Fold met opvouwbaar scherm. Daarmee heb je volgens Samsung een smartphone en tablet in één. Ingevouwen heeft deze smartphone een scherm van 4,6 inch, maar als je hem uitvouwt heb je een soort tablet met een scherm van maar liefst 7,3 inch. Samsung vond een nieuwe polymeerlaag uit en creëerde een scherm dat ongeveer de helft dunner is dan een regulier smartphonescherm. Door dit nieuwe materiaal is de Galaxy Fold flexibel en sterk. Het vouwen wordt verder mogelijk gemaakt door een scharnier met meerdere tandwielen dat is verborgen in de behuizing.

Je kunt tot drie apps tegelijkertijd gebruiken op het scherm en het zogenoemde App Continuity-systeem zorgt voor naadloze overgangen tussen de cover en de hoofddisplays. Als je Galaxy Fold opent en sluit, verschijnen apps automatisch waar je gebleven bent. Als je klaar bent om een foto te maken of iets in meer detail wil bekijken, open je het display voor een groter scherm.

De Galaxy Fold zal later dit (voor)jaar beschikbaar zijn. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Wearables

Verder presenteerde Samsung tijden het evenement in New York een sportsmartwatch met hartslagmeter die ook een waarschuwing geeft bij een te hoge hartslag, de Galaxy Watch Active. Verder werden een activity tracker, Galaxy Fit/Galaxy Fit e, en draadloze oordopjes met de weinig verassende naam Galaxy Buds getoond.