Den Haag wordt de eerste stad in Nederland met volledige 5G-dekking. Dat kondigden de Haagse wethouder Saskia Bruines (Kenniseconomie) en Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, aan. T-Mobile Nederland start dit jaar al met de uitrol van 5G in Den Haag.

Het doel is om in 2020 volledige 5G-dekking te hebben. Hiermee breidt de stad de ambities om een ‘Smart City’ te worden verder uit. In een Smart City ondersteunen nieuwe, digitale toepassingen burgers en overheid. De introductie van 5G speelt hierbij een belangrijke rol. Naast hogere snelheden en grotere betrouwbaarheid van het mobiele datanetwerk, biedt 5G ook de mogelijkheid veel meer apparaten tegelijkertijd aan te sluiten op een netwerk.

Vooruitlopend op de verdere uitrol van 5G gaan T-Mobile en Den Haag samenwerken in verschillende 5G-pilots in de stad. T-Mobile levert de connectiviteit voor dit grootschalige experiment. In 2020 is 5G dan in heel Den Haag beschikbaar.