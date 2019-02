Wat moet of kun je doen met social media accounts na het overlijden van een familielid of andere bekende? Wat moet je doen om te voorkomen dat jouw nabestaande(n) met deze vraag achterblijven?

Hoe krijg je als nabestaande toegang tot contacten, foto’s of documenten, noodzakelijk voor de administratie, voor de verwerking of voor het afmelden of opzeggen van allerlei social media accounts wanneer die zijn beveiligd met een wachtwoord of toestelcode? Moet je nu wel of niet de social media en online diensten opzeggen en hoe voorkom je identiteitsfraude met gegevens van de overleden dierbare?

Deze vragen en meer komen aanstaande zaterdag 23 februari aan bod tijdens de presentatie van Sander van der Meer bij HCC!genealogie in Zalencentrum Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a in Baarn. De bijeenkomst begint om 11 uur en de toegang is gratis.

Digitale Nazorg

Sander van der Meer heeft jarenlange ervaring in de forensische opsporing als digitaal specialist. Met zijn bedrijf Digitale Nazorg komt Sander veelvuldig in aanraking met nabestaanden die graag toegang willen hebben tot gegevens die zijn opgeslagen op apparatuur of in de cloud van de overledene. Vanuit zijn bedrijf geeft hij ook gastlessen bij uitvaartopleidingen op het gebied van de digitale nalatenschap en is hij geregeld te horen en te zien op radio en tv.

Tijdens deze presentatie geeft hij inzichten in wet- en regelgeving en laat hij zien wat de (on)mogelijkheden zijn in dit digitale tijdperk. Een levendige presentatie met emotionele maar zeker ook grappige voorbeelden en uiteraard praktische tips.

Pro-Gen

's Middags is er een tweede lezing. Die wordt verzorgd door Johan Mulderij van het al dertig jaar bestaande genealogisch computerprogramma Pro-Gen, waarmee je verzamelde genealogische gegevens beter te ordenen en zo ook sneller toegankelijk zijn. Van het eenvoudig invoeren van gegevens tot een complete uitvoer van eenvoudige lijsten of fraaie cirkelvormige stamboomoverzichten tot zelfs een website maken. Via de website www.pro-gen.nl is een demo-versie van het programma te downloaden.

HCC!genealogie

De Interessegroep Genealogie van HCC - de grootste computerclub in de Benelux - is een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen en ook met geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door het hele land. Kijk voor meer informatie op genealogie.hcc.nl/