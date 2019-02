Softwarehackers maken op grote schaal misbruik van Apple Enterprise Certificates om gehackte versies van populaire apps te verspreiden. Met deze certificaten is het mogelijk om apps binnen een organisatie te distribueren en te testen, maar zo kunnen softwarehackers ook de App Store-richtlijnen omzeilen en de gehackte versies aanbieden.

Minder beperkingen

Voordat apps in de App Store worden aangeboden, moeten ze eerst door Apple worden goedgekeurd. Maar software-ontwikkelaars kunnen alvast wel apps testen zonder goedkeuring van Apple door gebruik te maken van softwarecertificaten. En deze ontwikkelaarscertificaten worden misbruikt om gehackte apps van onder andere Spotify, Angry Birds en Minecraft aan te bieden buiten de App Store om, aldus Reuters. De gehackte apps die worden aangeboden, hebben minder beperkingen. Zo is er een aangepaste Spotify-versie die je gratis kunt gebruiken zonder dat er reclame tussendoor wordt afgespeeld. Bovendien kun je met gehackte games valsspelen. Verder kun je met een aantal apps muziek en films gratis streamen of in-app aankopen omzeilen. Dat kost Apple geld, want zo krijgt het bedrijf niet de 30% die het ontvangt bij aankopen in de App Store.

Reactie van Apple

In reactie hierop heeft Apple een aantal certificaten ingetrokken, maar veel apps waren kort daarna onder nieuwe certificaten weer beschikbaar. Apple weet vooralsnog niet hoe zij dit misbruik kunnen voorkomen.