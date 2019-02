Met behulp van 'ogen' en een bionische hand kan Ai-Da portetten tekenen. Ai-Da is vernoemd naar de Britse wiskundige en computerponier Ada Lovelace en het doel is om haar met behulp van artificiële intelligentie net zo goed te laten worden als 'echte' kunstenaars.

Het uiterlijk van de robot is dat van een behoorlijk levensechte vrouw, met camera's achter de oogbollen, waarmee ze niet alleen menselijke gezichten herkent, maar je ook aankijkt en bijvoorbeeld bewegingen volgt.

Nu kan Ai-Da alleen nog tekenen met een potlood, maar het plan is om ook technologie te bouwen die haar echt laat schilderen. Bovendien is het de bedoeling om Ai-Da als heuse performance artist te laten interacteren met publiek.

In mei is de eerste tentoonstelling van Ai-Da's tekeningen in Oxford.

