Enige tijd geleden is de NS op één traject een proef begonnen met een zitplaatszoeker in de NS-app. Met die zitplaatszoeker kun je zien in welke rijtuigen nog plek is. Intussen is dit systeem uitgebreid naar verschillende trajecten en er zullen steeds meer trajecten volgen.

Met de zitplaatszoeker kun je zien in welk rijtuig nog wel voldoende zitplaats is, ook als je instapt in een gedeelte van de trein dat erg vol is. Aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje toont de app aan welk rijtuig nog voldoende zitplaats heeft:

Groen: ruim voldoende zitplaatsen beschikbaar

Geel: (beperkt) zitplaatsen beschikbaar

Oranje: weinig tot geen zitplaatsen beschikbaar



Zo werkt het

De NS maakt gebruik van slimme sensoren die onder meer het gewicht per rijtuig meten, oorspronkelijk bedoeld om goederenvervoerders op basis van hun gewicht af te kunnen rekenen. Maar die informatie kun je met slimme technologie ook gebruiken om te zien hoe druk of rustig bepaalde rijtuigen zijn.

Omdat niet alle treinen over dezelfde sensoren beschikken, gaat NS ook andere meetgegevens gebruiken voor deze functie. Zo meet het klimaatsysteem de CO2 om de temperatuur te regelen, maar die informatie kan ook gebruikt worden om het aantal aanwezige reizigers te meten. Op deze manier kan deze dienst uiteindelijk landelijk ingevoerd worden.

Op dit moment is de dienst beschikbaar op de volgende trajecten

Alkmaar – Sloterdijk (Intercity)

Hoorn – Sloterdijk (Intercity)

Den Haag HS/Den Haag Centraal – Heemstede Aerdenhout/Schiphol (Intercity)

Dordrecht – Breda – ’s-Hertogenbosch – Nijmegen (Sprinter)

Nijmegen – Arnhem (Sprinter)

Utrecht – Nijmegen (Intercity)

Utrecht – Eindhoven – Venlo/Heerlen/Maastricht (Intercity)

’s-Hertogenbosch – Oss (Sprinter)

In de NS-app en op de website van NS is steeds te zien op welke trajecten de zitplaatszoeker beschikbaar is