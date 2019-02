Deze Hack Talk is een vervolg op "Hack Talk 4: Next Gen Hackers". Veel jongeren vinden hacken wel cool en steeds meer van hen willen het leren. Helaas gaat het ze niet altijd om het internet veiliger te maken.

Deze keer komen vier echte veroordeelden vertellen wat ze gedaan hebben, om zo anderen te laten leren van hun fouten. Ook wordt gepraat met de politie, reclassering en criminologen over cybercrime. Verder komt ook de Guild of Grumpy Old Hackers aan het woord, die zo hun eigen oordeel hebben over cyberboefjes...

Te gast zijn:

• Criminologen Wytske van der Wagen (Erasmus Universiteit) en Elina van 't Zand-Kurtovic (Universiteit Leiden) over cyber crime, cyborg crime, daderprofielen en de gevolgen van een veroordeling.

• Twee jongens die veroordeeld zijn voor computervredebreuk. Samen met hun reclasseringsambtenaar Ton Starrenburg praten we met hen over wat ze hebben gedaan en wat hun ervaringen zijn met het programma Hack Right.

• Joel Aviad Ossi, alias WebSec, werd opgepakt en veroordeeld voor computervredebreuk. Hoe gaat het nu met hem? Rickey Gevers hielp als forensisch onderzoeker bij de opsporing. Hoe ging hij te werk?

• De Guild of Grumpy Old Hackers: Hans van de Looy, onafhankelijk IT security expert, met 36 jaar ervaring bij verschillende bedrijven, Edwin van Andel, CEO van Zerocopter, Mattijs van Ommeren, security consultant bij het Finse bedrijf Nixu en Victor Gevers, al 20 jaar helpende hacker. Zij geven het eindoordeel over de cyberboefjes.

Op 12 februari ben je van harte welkom tussen 19.00-21.00 (inloop vanaf 18.30), in Worm Rotterdam. Voor meer informatie en aanmelden: https://hacktalk.nl/ht10.html