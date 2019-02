Het gemiddelde dataverbruik per mobiele aansluiting is in de eerste helft van 2018 gestegen tot meer dan 2 GB per maand. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2017, toen het verbruik op bijna 1 GB per maand lag. In totaal werd in de eerste helft van 2018 bijna 250 miljard MB aan mobiele data verbruikt.