Met een nieuwe extensie van Chrome wordt constant gecheckt of jouw wachtwoorden nog veilig zijn en niet zijn gelekt. Password Checkup geeft je een seintje als een of meer accounts zijn getroffen door gegevenslekken zodat je die opnieuw kunt beveiligen.

Als je bij het inloggen een gebruikersnaam en wachtwoord opgeeft die niet meer veilig zijn vanwege een bij Google bekend datalek, ontvang je een melding. Ga in zo'n geval naar het betreffende account en reset je wachtwoord. Als je dezelfde gegevens gebruikt om in te loggen bij andere accounts, reset je uiteraard daar ook je wachtwoord.

Google bezweert dat er nooit identificerende informatie over je accounts, wachtwoorden of apparaat gerappoerteerd wordt. Wel zal anonieme informatie verzameld worden over het aantal zoekacties waarbij onveilige inloggegevens worden aangetroffen en het betreffende domein, of je nu wel of niet je wachtwoord aanpast na een melding.

Je vind de extensie in Googles webstore en op hun supportpagina lees je meer over de werking van Password Checkup.